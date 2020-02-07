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Церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером

7 февраля, 11:36

Официальное мероприятие пройдет в "Стейплз-Центре" в Лос-Анджелесе 24 февраля

Болельщики "Лейкерс" в футболках Коби Брайанта

Болельщики "Лейкерс" в футболках Коби Брайанта / Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе определились с проведением официальной церемонии прощания с Коби Брайантом. Как мы писали, один из самых звездных игроков НБА Коби Брайант погиб в катастрофе вертолета. В качестве места ожидаемо выбрали арену, где выступают "Лейкерс", – "Стейплз-Центр", сообщает realgm.com. А датой назначили 24 февраля. Напомним, что большую часть своей карьеры легендарный игрок провел под 24-м номером. А в начале он выступал под №8.

Мы писали, что во время крушения на борту находились девять человек, включая самого Коби и его 13-летнюю дочь Джианну, все они погибли. Официально причину катастрофы не назвали. Но в тот день с утра погода была очень туманной. Вертолет Брайанта впервые столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум шесть раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.

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К слову, гибель Брайанта при крушении вертолета предрекли в 2012 году.

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Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта в Лос-Анджелесе

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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