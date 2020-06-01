Чемпион НБА избил участника протестов в США за разбитое стекло в автомобиле

Чемпион НБА в составе "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил участника протестов в Лос-Анджелесе, вызванных убийством темнокожего Джорджа Флойда полицейским. Ранее мы писали, что во время массовых протестов в США полиция и демонстранты нападают на журналистов.
Сообщается, что Смит поймал парня, который разбил окна в его автомобиле. Баскетболист догнал хулигана, завалил на землю, а затем несколько раз ударил ногой.
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Авто было припарковано в жилом районе вдали от разграбленных магазинов. Но затем СМИ выяснили, что стычка произошла недалеко от разграбленного знаменитого магазина кроссовок. К слову, сам Смит принимал участие в субботних протестах.
"Один из этих матерых белых парней не знал, куда он идет, и разбил чертово окно в моем автомобиле. Я догнал его и надрал ему задницу", – сообщил после инцидента Смит.
Баскетболист уверяет, что инцидент не был вызван расовыми предрассудками или ненавистью – это была просто месть за то, что он повредил его автомобиль. Хотя в сети спортсмена уже начали обвинять в нападении на белого парня на расовой почве.
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