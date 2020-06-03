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Чемпион НБА требует смертной казни полицейскому, убившему Джорджа Флойда

3 июня, 20:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Стивен Джексон считает, что это единственный способ добиться справедливости

Чемпион НБА в составе "Сан-Антонио Сперс" Стивен Джексон требует смертной казни для полицейского, чьи действия во время задержания привели к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был близким другом Джексона. "Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.

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"Знаю, что мы не получим этого, но я буду стоять на своем. Это единственный способ, который заставит их прекратить убивать нас. Если они увидят, как кого-то поджарят в кресле за содеянное, то задумаются. Ведь в следующий раз на этом месте будет кто-то из них. Мой брат умер, и теперь мир должен увидеть, как это случится с одним из них. Это единственный способ добиться справедливости", – приводит слова Джексона Marca со ссылкой на The Breakfast Club.

Смерть Флойда вызвала в США волну протестов, которые переросли в массовые беспорядки и вандализм. Из-за беспорядков во многих городах введен комендантский час. По данным Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

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США протест баскетбол НБА баскетболист

Источник: Сегодня|Спорт

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