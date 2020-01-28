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Черного ящика – нет: названы результаты осмотра с места гибели Коби Брайанта

28 января, 11:08

При расследовании причин катастрофы рассчитывают на iPad, который использовался для прокладывания маршрута

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета

Коби Брайант, его дочь и место крушения вертолета / Фото: Metro.co.uk

При осмотре обломков вертолета, в котором разбился знаменитый баскетболист Коби Брайант, не было обнаружено так называемого черного ящика, то есть бортового самописца, сообщает TMZ, ссылаясь на слова представителя Национального совета транспортной безопасности.

Смотрите видео с места аварии вертолета Коби Брайанта

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Сообщается, что бортового самописца не было на предполагаемом месте, однако на борту находился iPad, который использовался для прокладывания маршрута, отслеживания погодных условий и прочих необходимых пилоту вещей.

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Полиция Лос-Анджелеса огородила периметр вокруг места катастрофы, чтобы никто из гражданских лиц не мог помешать расследованию аварии или забрать что-то, что может оказаться важной уликой.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Напомним, вместе с легендарным Коби Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джинна и еще семь человек, включая пилота вертолета.

Как мы писали ранее, если бы не пилот Коби Брайанта, жертв после крушения могло быть больше. Ара Зобаян в последний момент увел геликоптер от жилого пригорода Лос-Анджелеса, Глендейла.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: Championat.ru

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