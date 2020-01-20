"Черной мамбы" не будет на матче "Лейкерс", когда Джеймс подвинет легенду НБА по очкам за карьеру

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант рассказал, что не придет на матч команды, когда Леброн Джеймс обойдет его по очкам за карьеру в НБА. Ранее мы писали, что Коби Брайант подарил Леброну Джеймсу кроссовки со своим автографом.

По словам Коби, он хочет, чтобы в этот день все внимание было направлено на Леброна, который выступает за "Лейкерс" с 2018 года. Брайант, который занимает третье место по очкам за карьеру в НБА за всю историю Лиги, уступая лишь Кариму Абдул-Джаббару и Карлу Мэлоуну, Джеймса опережает всего на 80 очков. Так что еще несколько встреч – и Король Джеймс подвинет "Черную мамбу".

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

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"Когда Леброн стал игроком "Лейкерс", он стал частью нашего братства, и мы должны принять его. Мы должны отмечать и ценить то, чего он достиг как спортсмен, потому что это действительно выдающееся достижение. Я не пойду на этот матч. Пусть Леброн будет в центре внимания в этот день. Обязательно позвоню ему и поздравлю. Я рад за Леброна, все, чего он добился и продолжает добиваться, потрясающе", — заметил Коби в разговоре с Los Angeles Times, но насколько искренним это было – еще вопрос.

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