Чиновник министерства образования назвал игрока сборной обезьяной и нигером и был наказан

Сотрудник министерства образования Греции Константинос Калемис был уволен за расистские высказывания в адрес игрока сборной Греции по баскетболу и лидера клуба НБА "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо – сообщает Eurohoops. Чиновник агрессивно отреагировал на видео с баскетболистом, в котором тот делится мыслями о проблемах расизма. Ранее мы писали, что самый полезный игрок НБА на карантине решил поиграть на гитаре и его потроллили.
"Что делает эта обезьяна? А, точно, играет в баскетбол. Мне все равно, просто безразлично. Да и вообще, он не человек, а чертов нигер", — написал Калемис в социальной сети.
Читайте также: Темнокожая фигуристка пожаловалась, что костюмы делают лишь под белых
Вскоре его сообщение было удалено, но скандал уже разразился. В итоге функционер министерства образования лишился своей должности. Напомним, Адетокунбо — один из сильнейших баскетболистов Национальной ассоциации и является самым ценным игроком прошлого сезона.
Напомним, что НБА вернется после карантина 30 июля. Все матчи пройдут без зрителей в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 будут представлять Западную конференцию, еще 9 – Восточную.
Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА-2020 и проигрыш команды Янниса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк