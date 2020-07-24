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Чиновник министерства образования назвал игрока сборной обезьяной и нигером и был наказан

24 июля, 19:02

Елена Павлова Елена Павлова

Адетокунбо — один из сильнейших баскетболистов НБА и является самым ценным игроком прошлого сезона

Сотрудник министерства образования Греции Константинос Калемис был уволен за расистские высказывания в адрес игрока сборной Греции по баскетболу и лидера клуба НБА "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо – сообщает Eurohoops. Чиновник агрессивно отреагировал на видео с баскетболистом, в котором тот делится мыслями о проблемах расизма. Ранее мы писали, что самый полезный игрок НБА на карантине решил поиграть на гитаре и его потроллили.

"Что делает эта обезьяна? А, точно, играет в баскетбол. Мне все равно, просто безразлично. Да и вообще, он не человек, а чертов нигер", — написал Калемис в социальной сети.

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Яннис Адетокумбо

Яннис Адетокумбо / Фото: Reuters

Вскоре его сообщение было удалено, но скандал уже разразился. В итоге функционер министерства образования лишился своей должности. Напомним, Адетокунбо — один из сильнейших баскетболистов Национальной ассоциации и является самым ценным игроком прошлого сезона.

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Напомним, что НБА вернется после карантина 30 июля. Все матчи пройдут без зрителей в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 будут представлять Западную конференцию, еще 9 – Восточную.

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Греция увольнение чиновники расизм НБА Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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