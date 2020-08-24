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Супердальний бросок на последней секунде молодой звезды НБА приносит "Далласу" победу над "Клипперс"

24 августа, 11:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Чемпион Европы Лука Дончич продолжает блистать в самой сильной баскетбольной лиге мира

В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются баталии плей-офф, которые проходят без зрителей в Орландо. Уже даже известны некоторые победители первого раунда. А вот в паре "Лос-Анджелес Клипперс" – "Даллас Маверикс" счет в серии до четырех побед сравнялся – 2:2. Минувшей ночью посодействовал этому талантливый словенец Лука Дончич. Несколько дней назад Дончич в НБА побил рекорд Абдул-Джаббара.

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Накануне противостояния эксперты отдавали явное предпочтение "Клипперс" в борьбе с парнями из Техаса. Однако "Даллас" оказывает серьезное сопротивление. В ночь на понедельник "Маверикс" восстановили равновесие в серии, вырвав на последней секунде победу в овертайме – 135:133.

Решающий бросок на последней секунде совершил 20-летний словенский гений баскетбола Лука Дончич. Всего же он набрал 43 очка, сделав еще и 17 подборов и 13 передач, чем удивил даже знаменитого Шакила О'Нила.

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А вот в двух парах первого круга плей-офф все завершилось довольно быстро. Со счетом 4:0 "Бостон" расправился с "Филадельфией", а "Торонто" – с "Бруклином".

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Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА-2020:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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баскетбол НБА плей-офф плей-офф НБА Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Лука Дончич
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