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Даже Ким Кардашьян в шоке! Подарок из "Секса в большом городе" довел до слез вдову Коби Брайанта

8 июля, 17:16

Елена Павлова Елена Павлова

Ванесса показала легендарное платье из культового сериала

Вдова звезды НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Ванесса показала подписчикам необычный подарок от легендарного мужа. Речь идет о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в финальном эпизоде культового сериала "Секс в большом городе". Ранее мы сообщали, что вдова Коби Брайанта продвигает федеральный закон о безопасности вертолетов.

"Я нашла это прекрасное платье, которое Коби подарил мне много лет назад. Не стану врать, на меня буквально нахлынули эмоции. Он был такой романтичный. И даже сейчас, находясь на небесах, демонстрирует свою любовь. Это момент, когда мистер Биг приходит и возвращает Кэрри. Париж. Скучаю по моему бу-бу и моей милой девочке. Так приятно, что нашла это платье сегодня. Ты установил планку так высоко, детка. Нет любви, кроме настоящей", — написала Ванесса под снимком.

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Ванесса получила множество откликов на свой трогательный пост. Среди них оказался и комментарий Ким Кардашьян: "Вау!!! Это так необычно!". Отметим, что на данный момент вдова Коби Брайанта судится с владельцем рокового вертолета.

Коби Брайант и Ванесса
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Коби Брайант и Ванесса / Фото: Instagram

Напомним, что пятикратный чемпион НБА и олимпийский чемпион Брайант погиб в результате падения вертолета 26 января возле Калабаса – пригорода Лос-Анджелеса. На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось девять человек, в том числе и 13-летняя дочь Брайанта Джианна – все пассажиры погибли. Эксперты сделали заключение, что Коби умер мгновенно, а пилота вертолета проверили на наркотики.

В свою очередь Ванесса винит в смерти своих любимых людей вертолетную компанию – она нарушила правила допуска воздушного судна к полетам, так как этот вертолет можно было использовать лишь в определенных условиях видимости, но не в густом тумане на высокой скорости.

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