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Действующий чемпион НБА "Голден Стейт" прошел первый раунд плей-офф

27 апреля, 10:47

"Голден Стейт" на выезде победил "Клипперс" и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

Кевин Дюрант набрал 50 очков
Кевин Дюрант набрал 50 очков. Фото: AFP

"Голден Стейт" одержал победу над "Лос-Анджелес Клипперс" и выиграл серию первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в шести матчах. Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 129:110 (35:31, 37:22, 30:25, 27:32). В составе гостей Кевин Дюрант набрал 50 очков, обновив собственный рекорд в играх плей-офф, трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач). У "Клипперс" Данило Галлинари записал себе в актив 29 очков.

Счет в серии стал 4-2 в пользу действующего чемпиона НБА, который в полуфинале Западной конференции сыграет с "Хьюстоном", победившим в серии "Юту" со счетом 4-1.

Ранее мы писали, что в НБА уволили первого в истории главного тренера европейского происхождения. Игор Кокошков не сумел вывести "Финикс Санз" в плей-офф текущего сезона и лишился своего поста.

Добавим, что Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

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Тег НБА , Голден Стейт, Кевин Дюрант, Лос-Анджелес Клипперс

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Сегодня|Спорт

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