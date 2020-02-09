Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта "кармой", отстранили от работы

Коби Брайант / Фото: Reuters

Директора средней школы в США Лизу Сейкору отстранили от работы после поста в Facebook в день смерти легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Напомним, 26 января вертолет с Брайантом врезался в холм недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна Брайант и еще семь человек. Ранее мы писали, что церемонию прощания с Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером.

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Узнав о трагедии, Сейкор написала в соцсети: "Не буду лгать. Мне кажется, что сегодня карма настигла насильника".

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Она ссылалась на инцидент 13-летней давности, когда Коби Брайанта обвиняли в изнасиловании. После разбирательств обвинения были сняты, а само дело урегулировано в гражданском суде. К слову, ранее мы писали, что феминистки призвали не скорбеть о смерти Коби Брайанта по этой же причине.

После отстранения от работы Лиза принесла извинения за свое сообщение, назвала его "неуместным и безвкусным" и попросила дать ей еще один шанс. "Я хочу извиниться за то, что предположил, что смерть человека заслужена", – сказал Сейкора, в интервью NBC.

Ранее мы сообщали, что вертолет, на котором разбился Коби Брайант, не имел лицензии для полета во время тумана. Американская вертолетная компания Island Express Helicopters, чей вертолет потерпел крушение 26 января, имела федеральную полетную лицензию, которая ограничивала полеты в определенных погодных условиях. Это означает, что пилоты могли летать только днем, если они имеют хороший обзор.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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