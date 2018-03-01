Дирк Новицки шестым из игроков НБА набрал 31 тысячу очков

Форвард "Далласа" Дирк Новицки стал шестым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 31 тысячу очков.

"Даллас" в среду на своем паркете уступил "Оклахоме" со счетом – 110:111. Новицки отметился 12 очками, в результате чего в его активе стало 31005 очков, набранных в 1455 матчах "регулярки". Выше него по этому показателю находятся Карим Абдул Джаббар (38387 очков), Карл Мэлоун (36928), Кобе Брайант (33643), Майкл Джордан (32292) и Уилт Чемберлен (31419), а ближайшим преследователем является форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс (30387).

Новицки был выбран "Далласом" под общим девятым номером на драфте-1998. В составе "Маверикс" 39-летний немец становился чемпионом НБА-2011, самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007) и финальной серии (2011), а также 13 раз участвовал в Матчах звезд.

В составе национальной сборной форвард становился серебряным призером чемпионата Европы-2005 и завоевывал "бронзу" на чемпионате мира-2002.

Напомним, что в прошлом году Дирк Новицки стал вторым игроком в истории НБА, который провел 20 сезонов в одном клубе.

После Олимпиады-2016 высоченный Новицки сфотографировался с миниатюрной героиней Рио Симоной Байлз.