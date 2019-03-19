Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА

В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена

Исторический бросок Новицки. Фото: AFP

Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0b1/a3b/5c90b1a3b5b3e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0b1/a3b/5c90b1a3b5b3e.jpg 2019-03-19T11:09:00+02:00 Баскетбол В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена

Форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Орлеан Пеликанс" (125:129 ОТ) набрал 8 очков, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 подбор за 12 минут игрового времени.

Новицки довел общее количество набранных очков за карьеру до 31 424. Это позволило 40-летнему немецкому ветерану обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена (31 419) и занять шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги.

Лидеры по набранным очкам в истории НБА

Карим Абдул-Джаббар — 38 387 Карл Мэлоун — 36 928 Коби Брайант — 33 643 Леброн Джеймс — 32 439 Майкл Джордан — 32 292 Дирк Новицки — 31 424 Уилт Чемберлен — 31 419 Шакил О’Нил — 28 596 Мозес Мэлоун — 27 409 Элвин Хейз — 27 313

Напомним, что недавно Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА.

Ранее мы писали, что Карим Абдул-Джаббар заработал на своих трофеях 3 млн долларов. При этом Абдул-Джаббар пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учебе.

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