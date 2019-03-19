Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА
В списке снайперов немецкий баскетболист обошел легендарного Уилта Чемберлена
Форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Нью-Орлеан Пеликанс" (125:129 ОТ) набрал 8 очков, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 подбор за 12 минут игрового времени.
Новицки довел общее количество набранных очков за карьеру до 31 424. Это позволило 40-летнему немецкому ветерану обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена (31 419) и занять шестое место в списке самых результативных игроков в истории лиги.
Лидеры по набранным очкам в истории НБА
- Карим Абдул-Джаббар — 38 387
- Карл Мэлоун — 36 928
- Коби Брайант — 33 643
- Леброн Джеймс — 32 439
- Майкл Джордан — 32 292
- Дирк Новицки — 31 424
- Уилт Чемберлен — 31 419
- Шакил О’Нил — 28 596
- Мозес Мэлоун — 27 409
- Элвин Хейз — 27 313
Напомним, что недавно Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана в списке лучших снайперов НБА.
Ранее мы писали, что Карим Абдул-Джаббар заработал на своих трофеях 3 млн долларов. При этом Абдул-Джаббар пояснил, что его поступок связан не с личными финансовыми трудностями, а с желанием пополнить собственный благотворительный фонд, оказывающий помощь детям в учебе.
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