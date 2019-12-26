"Днепр" обыграл "Киев-баскет" в принципиальном матче чемпионата Украины

Команда из Днепра остается лидером по потерянным очкам, хотя первое место пока занимает "Прометей"

"Киев-баскет" - "Днепр" / Фото: ФБУ

Сегодня в столичном Дворце спорта "Меридиан" прошел один из центральных матчей всего украинского сезона 2019/20. Встречались команды, имевшие меньше всего поражений в Суперлиге: "Киев-баскет" принимал "Днепр". К слову, разыгрывающий сборной Украины забросил сумасшедший баззер-битер со своей половины площадки.

Поединок оправдал ожидания болельщиков и получился напряженным. Гости из Днепра выиграли первую четверть 23:18 и дальше старались удерживать преимущество. В итоге именно такой пятиочковый отрыв увидели на табло и после финальной сирены: "Киев-баскет" проиграл 81:86.

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Самым результативным игроком встречи оказался центровой сборной Кирилл Фесенко, за 26 минут набравший 28 очков. У хозяев 22 пункта собрал американский защитник Кейси Шепард, которого собираются натурализировать. "Днепр" поднялся на второе место, хотя остается лидером по проигранным матчам, имея всего два поражения в сезоне. Просто подопечные Дениса Журавлева сыграли меньше, чем конкуренты, из-за участия в еврокубках.

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