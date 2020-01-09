"Днепр" сломил сопротивление "Одессы" и вышел в лидеры чемпионата Украины по баскетболу

"Днепр" выиграл в Одессе шестой гостевой матч подряд / Фото: БК Днепр

В четверг в украинской баскетбольной Суперлиге произошло знаменательное событие. "Днепр", который длительное время был лидером по потерянным очкам, наконец де-юре оформил свой статус и вышел на первое место чемпионата страны. Кстати, вчера мы сообщали, что "Днепр" подписал бывшего игрока НБА.

Сегодня днепряне добыли волевую гостевую победу над "Одессой" со счетом 84:78. Первая и четверть, и половина оказалась за хозяевами. Даже после третьей 10-минутки парни Олега Юшкина вели плюс 3, но затем подопечные Дениса Журавлева склонили чашу весов в свою пользу. Последнюю четверть они выиграли 19:10. Затем результативным в матче с 21 очком оказался американский легионер "Днепр" Генри Дугат. К слову, новичок из НБА Джаред Террелл за 12 минут набрал 5 пунктов.

Днепряне выиграли шестой выездной поединок подряд и стали лидерами Суперлиги: в 12 встречах у них 10 побед и всего два поражения. Ранее они отставали от конкурентов из-за участия в еврокубках. Чемпион страны прошлого года южненский "Химик" разобрался с "Харьковскими соколами" 90:66 и догнал "Прометей", занимающий вторую строчку, по количеству побед.

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