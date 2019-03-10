"Днепр" в третий раз подряд выиграл Кубок Украины

Финал четырех Кубка Украины по баскетболу выиграл "Днепр", обыгравший "Одессу"

"Днепр" обыграл "Одессу" в финале Кубка Украины по баскетболу. Фото fbu.ua.

"Днепр" в третий раз подряд выиграл Кубок Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/553/9d0/5c85539d038db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/553/9d0/5c85539d038db.jpg 2019-03-10T20:18:22+02:00 Баскетбол Финал четырех Кубка Украины по баскетболу выиграл "Днепр", обыгравший "Одессу"

В Днепре финишировал Финал четырех Кубка Украины по баскетболу. В решающем поединке "Днепр" одолел "Одессу" – 74:69. Команда Дениса Журавлева защитила титул, завоевав трофей в третий раз подряд! По итогам финала был определен самый ценный игрок (MVP). Им стал Александр Мишула из состава победителей. В решающем матче за трофей он за 32 минуты набрал 20 очков, сделал 2 подбора и 5 передач.

Лучшим защитником признали Брюса Мэйси из "Одессы" (19 очков, 7 подборов, 13 передач). Лучший форвард – Станислав Тимофеенко из "Днепра" (24 очка, 9 подборов, 1 передача), а лучшим центровым стал его одноклубник Кирилл Фесенко (5 очков, 5 подборов, 1 передача).

"Днепр" – "Одесса" – 74:69 (16:18, 17:26, 20:9, 21:16)

Напомним, что ранее "Днепр" вырвался в лидеры украинской Суперлиги. Битва лидеров чемпионата Украины по баскетболу между "Химиком" и "Днепром" осталась за гостями.

Ранее мы писали, что Святослав Михайлюк поучаствовал в разгромной победе "Детройта" в матче НБА. Украинский баскетболист за пять минут набрал три очка в поединке против "Кливленда" в регулярном чемпионате.

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