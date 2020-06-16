"Днепр" впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов: есть дата дебютного матча

Планируется традиционный выезд в Литву и сбор в Турции, но коронавирус может внести коррективы

Чемпион Украины по баскетболу 2020 года "Днепр" в следующем сезоне впервые сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал главный тренер команды Денис Журавлев. Напомним, что из-за коронавируса украинскую Суперлигу завершили досрочно.

"Пока у нас есть план от ФИБА, согласно которому наш первый матч квалификации Лиги чемпионов поставлен на 15 сентября. К этой дате мы проводим подготовку. Так что мы будем участвовать в квалификации Лиги чемпионов, но пока неизвестно с первого или со второго раундов. Знаем только, что 15 сентября у нас первая игра. К концу июля планируем собрать команду, начать с физической подготовки, над чем будем работать в течении недели. Затем мы переходим в зал. Планируется традиционный выезд в Литву и, я надеюсь, что мы опять попадем на сбор в Турцию. Если ситуация с коронавирусом снова ухудшится, мы будем менять наши планы и думать, как это все сделать в Украине".

БК "Днепр" / Фото: БК Днепр

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Напомним, в прошлом сезоне "Днепр", преодолев квалификацию, выступал в основном раунде Кубка Европы ФИБА, не сумев преодолеть первый групповой раунд турнира.

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