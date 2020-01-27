Дочь Брайанта подавала большие надежды: Джианна-Мария Оноре могла стать великой баскетболисткой

Джинна-Мария и Коби Брайант / Фото: Instagram

В воскресенье, 26 января, в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) разбился вертолет, в котором находился легендарный баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант. Вместе с 41-летним звездой НБА в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре, которая летела на свою игру по баскетболу.

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Вертолет направлялся в аэропорт Сан-Габриэль в Эль-Монте, где должен был состояться матч. Также внутри находилась еще одна девочка, выступавшая в одной команде с дочерью Брайанта, а также ее отец.

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13-летняя Джианна-Мария должна была сыграть в баскетбольном матче, а ее звездный отец должен был тренировать команду. Игру женской команды собирались провести в рамках турнира Mamba Cup Series. Джиджи подавала большие надежды в баскетболе, ее легендарный отец тренировал школьную команду дочери и готовил из нее будущую звезду баскетбола. У девочки уже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, сильнейшей женской программы NCAA.

Джианна-Мария Видео: Instagram

Американская пресса опубликовала одни из последних фото Коби Брайанта и его дочери Джианны-Марии Оноре. Снимки были сделаны 25 января на баскетбольном матче команд 8-го класса, который проходил в его "Академии Мамба Спорт".

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Коби традиционно наблюдал за игрой дочери. В определенный момент легендарный баскетболист дал несколько советов Джианне.

Ранее появились видео с места крушения вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант.

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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