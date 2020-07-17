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"Должны убедиться, что он работает ногами": игрок сборной Украины готов вернуться после коронавируса

17 июля, 09:42

Елена Павлова Елена Павлова

По приезду в Орландо Лэнь ушел на карантин в своем отельном номере

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень получил разрешение прибыть в расположение команды в Орландо для участия в рестарте сезона НБА – сообщает NBC Sports. В конце июня у Лэня обнаружили коронавирус. Украинский большой продолжительное время лечился от болезни и смог приехать в Орландо только в четверг вечером. Ещё двое зараженных из состава "Сакраменто" Бадди Хилд и Джабари Паркер выздоровели раньше.

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"Посмотрим на физическую форму Лэня. Вероятно, предстоит много работы по приведению кондиций в порядок. Лэнь ничего не делал как минимум с момента попадания в протокол зараженных 21 июня. Это было давно. Когда речь идет о больших игроках, мы должны убедиться, что он нормально работает ногами и чувствует легкость в движениях, прежде чем позволим любые виды контактных упражнений", – заявил главный тренер "Кингз" Люк Уолтон.

По приезду в Орландо Лэнь ушел на карантин в своем отельном номере, пока не сдаст два отрицательных анализа на коронавирус. Форвард Харрисон Барнс теперь остается единственным зараженным игроком "Кингз", который пока не получил разрешение присоединиться к команде.

Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей.

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