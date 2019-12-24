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Дом, самолет и кусочек "Лос-Анджелеса": сколько дядя вымогал за переход самого ценного игрока

24 декабря, 20:08

В НБА считают, что Кавай Леонард изначально водил за нос "Лейкерс" и "Торонто"

Кавай Леонард

Кавай Леонард / Фото: Reuters

Дядя и советник самого ценного игрока финала НБА Кавая Леонарда, Деннис Робертсон, за переход своего племянника в "Лос-Анджелес Лейкерс" в межсезонье требовал от руководства "озерных" дом, самолет, долю во владении клубом и гарантированные спонсорские деньги – такую информацию сообщает The Athletic.

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Но в соответствии с коллективным договором НБА, финансовые поощрения за переход игроков незаконны, поэтому владелица "Лейкерс" Джини Басс отказалась выполнять эти требования. Бывший клуб Леонарда "Торонто Рэпторс", с которым он в прошлом сезоне стал чемпионом Лиги, ранее также распространил слух о том, что Робертсон выставил к ним необоснованные требования.

Смотрите самые зрелищные моменты с участием Кавая в сезоне-2019/2020

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А "Лейкерс" сейчас и вовсе считают, что Кавай "дурачил" их при выходе на рынок свободных агентов. Многие в НБА уверены, что Леонард изначально хотел присоединиться к своей нынешней команде "Лос-Анджелес Клипперс", а поэтому поставил "Рэпторс" и "Лейкерс" заведомо невыполнимые условия. Ранее мы сообщали, что тренера НБА за неосторожное слово оштрафовали на 50 тысяч долларов. Док Риверс поплатился за непоследовательную позицию по звездному форварду Каваю Леонарду.

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Торонто вышел в финал НБА

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Источники: Сегодня|Спорт , theathletic

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