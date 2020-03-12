Дошли до четвертьфинала еврокубка: "Киев-Баскет" завершает сезон поражением в Турции

Необычно долго в сезоне 2019/2020 задержался представитель Украины в баскетбольных еврокубках. Вице-чемпион страны, "Киев-Баскет", дошел до четвертьфинала Кубка Европы ФИБА. Неделю назад "Киев-Баскет" проиграл "Каршияке" первый матч 1/4 финала еврокубка.
На своей площадке подопечные Айнарса Багатскиса уступили с разницей в 18 очков, но в повторной встрече в Турции дали сопернику бой. В начале встрече украинская команда даже выигрывала "+9"! Однако вскоре один из лидеров сильного чемпионата Турции включил обороты и доказал свое преимущество. "Каршияка" победила 88:67 и вышла в полуфинал.
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Самым результативным у "Киев-Баскета" в Измире оказался форвард сборной Украины Сергей Павлов. За 29 минут на площадке он успел набрать 23 очка. Больше десяти пунктов, по 12, у гостей насобирали Максим Пустозвонов и Киндал Хилл. У "Каршияки"-же сразу шестеро баскетболистов достигли отметки в 10 очков.
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