"Достало!" Лучший игрок НБА потребовал завершить сезон

Звезды НБА потребовали досрочно завершить сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира на волне новых протестов в США. Напомним, ее вызвали действия полицейских в городе Кеноша. Они несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

"Нахрен все это! Мы требуем перемен. Достало", – написал у себя в Twitter лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" лучший игрок НБА Леброн Джеймс

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Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард уже выступили на встрече баскетболистов НБА с категоричной позицией не доигрывать плей-офф и требовать проведения реформ в США. Первая встреча игроков не привела к коллективному решению. Еще одна состоится сегодня – параллельно с заседанием совета управляющих.

Ранее баскетболисты "Милуоки Бакс" бойкотировали пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА против "Орландо Мэджик", выражая таким образом протест против действий полиции в отношении Джейкоба Блейка. В "Орландо" поддержали решение "Бакс". Как следствие, НБА, помимо этого, перенесла еще два поединка плей-офф.

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