Драматической развязкой завершился первый матч НБА после карантина: Леброн принес победу "Лейкерс"

Регулярный баскетбольный сезон продолжился в "пузыре" в Орландо в Disney World

Минувшей ночью за океаном наконец-то возобновился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, команды собрали в так называемом "пузыре" в Орландо, где и пройдут все оставшиеся матчи. В первый день, 30 июля, состоялось два поединка, причем оба завершились с перевесом одного из соперников всего в два очка. А несколько дней назад игрок сборной Украины Алексей Лэнь впервые попал в заявку на матч после заражения коронавирусом.

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Напряженным вышло дерби лидеров Западной конференции из Лос-Анджелеса, в котором "Лейкерс" вырвали победу у "Клипперс" со счетом 103:101. Команда Леброна Джеймса (16 очков) и Энтони Дэвиса (34) сначала разбазарила 11-очковое преимущество, но в концовке "Король" Леброн повторным броском обеспечил "Лейкерс" успешную концовку.

Хотя Пол Джордж (30) имел претензии к судьям, считая, что Джеймс сфолил на нем на последних секундах. Кавай Леонард из "Клипперс" собрал 28 очков и четыре передачи. Смотрите обзор матча.

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Еще в одной встрече "Юта Джаз" обыграла "Нью-Орлеан Пеликанс" – 106:104.

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Смотрите решающий бросок в Матче всех звезд НБА, который прошел в Чикаго в феврале:

Энтони Дэвис забивает решающий штрафной в Матче всех звезд-2020

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