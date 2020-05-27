"Два месяца не касался мяча": как проводит карантин в США украинская звезда "Королей"

Алексей Лэнь считает, что можно вернуться в прежнюю форму минимум за три недели

Звезда сборной Украины по баскетболу, центровой клуба НБА "Сакраменто Кингз" Алексей Лень во время эфира в Instagram рассказал о том, как в США поддерживал форму на карантине, который связан с пандемией коронавируса. Ранее мы сообщали, что летом за украинца начнется борьба на Западе.

"В начале карантина мы могли тренироваться по четыре человека в зале и каждый работал с тренером индивидуально. Но когда штат закрыли, все разъехались. Каждый занимается сам по себе, но тренеры регулярно рассылают нам видео и расписание тренировок. Прошло два месяца. И не знаю, как другие, а я мяча не касался после последней игры. У меня не было доступа в зал, я бегаю, прыгаю, дома с гантелями занимаюсь", – сообщил баскетболист.

Алексей Лэнь/Фото nba.com/kings

Реклама

Читайте также: Коронавирус съедает миллионы: зарплаты украинских звезд НБА – под угрозой

"Мне кажется, минимум три недели надо, чтобы набрать форму. Сейчас говорят, если все пойдет по плану, через неделю можно будет тренироваться с командой, пойдут индивидуальные тренировки, тренировки с мячами. Из того, что я слышал, до начала сезона будет три недели тренировочного лагеря", – отметил Лэнь.

Мы также писали, что у украинца хотят досрочно отобрать плей-офф НБА. Какой новый план возобновления сезона за океаном.

Смотрите, как украинец Алексей Лэнь покорил НБА

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама