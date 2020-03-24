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Два MVP одного незаконченного чемпионата, но оба с пропиской США: смотрите самые крутые моменты

24 марта, 13:54

Елена Павлова

Американский лидер "Днепра" провел в Суперлиге всего 12 матчей

Федерация баскетбола Украины назвала самого ценного игрока Суперлиги сезона-2019/2020. Титул MVP чемпионата получил защитник "Днепра" Джаред Террелл. Ранее мы писали, что из-за коронавируса чемпионат Украины по баскетболу завершили досрочно12 марта, а титул достался лидеру регулярного первенства "Днепру".

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Американский легионер Джаред Террелл отыграл 12 матчей в регулярном чемпионате, проводя на площадке по 22,4 минуты, за которые набирал в среднем по 20 очков, делал 3,3 подбора и 2,7 передачи. Террелл стал самым результативным и эффективным игроком в составе чемпиона Украины – РЭ 18,1.

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А вот в голосовании болельщиков победил американский разыгрывающий "Николаева" Квентин Петерсон, набравший 40%. Именно он и стал народным MVP сезона. На втором месте украинский защитник Денис Лукашов из "Прометея" (37%), а на третьем — лидер "Одессы" Брюс Месси (6%). Ранее мы сообщали, что в чемпионате Украины по баскетболу забросили невероятный мяч со своей половины площадки.

Смотрите также, как женская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Португалией

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Суперлига БК Днепр чемпионат Украины по баскетболу Джаред Террелл лучший баскетболист

Источник: Федерация баскетбола Украины

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