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Двое баскетбольных судей в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса

31 марта, 16:07

Вадим Авдасев

Работа арбитрами - это лишь хобби, дополняющее основную профессию

Царящая в мире пандемия коронавируса вынуждает людей спорта менять свои занятия. Кто-то находит что-то новое, а кто-то возвращается к прошлому. На днях в Италии двое баскетбольных судей высокого уровня вернулись к своей основной профессии в больницы. Мы сообщали, что гандбольный судья работает медсестрой в Северной Македонии.

После объявления карантина арбитры Международной федерации баскетбола (ФИБА) Сильвия Марциали и Гвидо Джованнетти – врачи по образованию – вновь взялись за свое основное дело и одели халаты. Сильвия, рефери ФИБА с 2017 года (первая судья-итальянка), живет в Риме, где и писала диссертацию по кардиологии.

Свое возвращение в больницу она прокомментировала так:

"Когда ты становишься врачом, ты даешь обещание, которое помнишь и уважаешь, особенно, когда возникает опасность. Ты дал клятву помогать другим".

Гвидо Джованнетти учился в Перудже, его основная специализация – кардиология. Но он согласился на предложение правительства поехать в Бари, где работает с пациентами, зараженными коронавирусом:

"Конечно, это немного страшно. Но стараюсь быть спокойным и передавать это чувство людям, поскольку у тебя нет выбора".

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Италия врач баскетбол судьи коронавирус

Источник: ФИБА

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