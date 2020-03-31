Двое баскетбольных судей в Италии вернулись к работе врачами из-за пандемии коронавируса

Царящая в мире пандемия коронавируса вынуждает людей спорта менять свои занятия. Кто-то находит что-то новое, а кто-то возвращается к прошлому. На днях в Италии двое баскетбольных судей высокого уровня вернулись к своей основной профессии в больницы. Мы сообщали, что гандбольный судья работает медсестрой в Северной Македонии.

После объявления карантина арбитры Международной федерации баскетбола (ФИБА) Сильвия Марциали и Гвидо Джованнетти – врачи по образованию – вновь взялись за свое основное дело и одели халаты. Сильвия, рефери ФИБА с 2017 года (первая судья-итальянка), живет в Риме, где и писала диссертацию по кардиологии.

Свое возвращение в больницу она прокомментировала так:

"Когда ты становишься врачом, ты даешь обещание, которое помнишь и уважаешь, особенно, когда возникает опасность. Ты дал клятву помогать другим".

Гвидо Джованнетти учился в Перудже, его основная специализация – кардиология. Но он согласился на предложение правительства поехать в Бари, где работает с пациентами, зараженными коронавирусом:

"Конечно, это немного страшно. Но стараюсь быть спокойным и передавать это чувство людям, поскольку у тебя нет выбора".

Читайте также: форвард сборной Украины, переболевший коронавирусом, записал обращение.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в квалификации чемпионата Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама