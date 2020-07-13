Двухлетний парнишка поражает мир баскетбольными трюками и умениями

"Этот парень может стать лучшим баскетболистом планеты", – такого типа отзывы получил в соцсетях видеоролик, где юный игрок показывает свои навыки. Малышу всего два года (вероятно, "с хвостиком"), однако его мастерство владения баскетбольным мячом, пусть и небольшим, вызывает и удивление, и восхищение. Узнайте также, что на лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство.
Видеоролик появился на странице Международной федерации баскетбола в Facebook под названием "Let's go baby!" ("давай, малыш"). Мальчик по имени Джален показал просто невероятные попадания в кольцо как сверху, так и с расстояния. А один раз он даже поразил цель, которая находилась на первом этаже, бросив мяч со второго этажа собственного дома. Семейному ликованию не было предела. Причем сам малыш тоже проявляет яркие эмоции.
Напомним, что чемпионат НБА собираются возобновить 30 июля в Орландо. Пока что команды проходят карантин на месте будущих баталий. А вот украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причину.
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