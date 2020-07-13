Українська
$ 26,95
30,4
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Двухлетний парнишка поражает мир баскетбольными трюками и умениями

13 июля, 20:16

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Джален умеет бросать сверху и с дистанции, а также поражать кольцо даже со второго этажа

"Этот парень может стать лучшим баскетболистом планеты", – такого типа отзывы получил в соцсетях видеоролик, где юный игрок показывает свои навыки. Малышу всего два года (вероятно, "с хвостиком"), однако его мастерство владения баскетбольным мячом, пусть и небольшим, вызывает и удивление, и восхищение. Узнайте также, что на лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство.

Реклама

Видеоролик появился на странице Международной федерации баскетбола в Facebook под названием "Let's go baby!" ("давай, малыш"). Мальчик по имени Джален показал просто невероятные попадания в кольцо как сверху, так и с расстояния. А один раз он даже поразил цель, которая находилась на первом этаже, бросив мяч со второго этажа собственного дома. Семейному ликованию не было предела. Причем сам малыш тоже проявляет яркие эмоции.

Напомним, что чемпионат НБА собираются возобновить 30 июля в Орландо. Пока что команды проходят карантин на месте будущих баталий. А вот украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причину.

Смотрите, как танцует звездный баскетболист НБА Леброн Джеймс

Забавное видео со страницы Леброна Джеймса в Instagram Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

малыш баскетбол ФИБА трюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США взорвали арену знаменитого баскетбольного клуба
В США взорвали арену знаменитого баскетбольного клуба "Детройт Пистонс": появилось видеоБаскетбол
На лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследство
На лучшего баскетболиста мира всех времен Майкла Джордана свалилось неожиданное наследствоБаскетбол
Новый дом
Новый дом "Короля": семь каминов и "горящий" теннисный корт за 39 миллионовБаскетбол
Украинский игрок покидает
Украинский игрок покидает "Барселону" из-за недостатка практики ради другого грандаБаскетбол
Украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причину
Украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды, назвали причинуБаскетбол
Американский клуб звезды украинского спорта закрыл свой комплекс из-за коронавируса
Американский клуб звезды украинского спорта закрыл свой комплекс из-за коронавирусаБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять