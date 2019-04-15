Джеймс открыл дверь динозаврам и оленям: старт плей-офф НБА

Чемпионские перстни второй год кряду сулят "Голден Стейт Уорриорз" со Стефеном Карри

Меткий Карри. Безусловно, №1 среди дальнобойщиков Национальной лиги. Фото: AFP

В ночь на воскресенье за океаном прошли первые схватки плей-офф НБА. Впервые за восемь лет мы точно не увидим в финале Леброна Джеймса и не увидим ставшую уже классической за четыре сезона дуэль Короля и Стефена Карри. До плей-офф дотянул только Стеф и его "Голден Стэйт" – главный фаворит сезона. А вот Джеймс с новым клубом, "Лейкерс",

почили на дне Запада...

ВОСТОК. Переезд Леброна из Кливленда в Лос-Анджелес позволил свободнее вздохнуть на Востоке в первую очередь "Торонто" – потенциальному финалисту от дивизиона. В первом раунде "Рэпторс" бодаются с "Орландо", который впервые за семь лет пробился в плей-офф НБА. И сделал это с легкой руки нового тренера Стива Клиффорда, в полной мере раскрывшего талант центрового Николы Вучевича. Но даже с таким парнем и победой в первом матче серии 104:101 никто не поставит в этой паре на "Мэджик". "Торонто" решительно настроено, особенно в свете летнего обмена Демара Дерозана на Кавая Леонарда, уже становившегося не только чемпионом, но и MVP финала.

В фаворитах дивизиона и "Милуоки" со своим греческим полубогом – Адетокумбо, признанным MVP регулярки. Подопечные Майка Буденхольцера лучше всех прошли сезон. Так что у "Детройта" нашего Святослава Михайлюка практически нет шансов. В спину "Динозаврам" и "Оленям" дышит "Филадельфия", начавшая поход за перстнями с "Бруклином". Стартовая пятерка "Сиксерс" – Эмбиид, Батлер, Харрис, Редик и Симмонс – считается сильнейшей на Востоке и второй в Лиге после "Голден Стэйт". Некоторых при приближении плей-офф начало подводить здоровье: проблемы с коленом у Эмбиида, со спиной – у Редика. Но а кому сейчас легко? Еще повоюет и "Бостон", все-таки 17-кратный чемп...

ЗАПАД. Где на первый взгляд все ясно, как Божий день, так это на Западе. "Голден Стэйт" стоит особняком, и тяжело сказать, кто может остановить эту оклендскую машину! И уже по первому матчу ясно, что не "Клипперс", влетевшие 121:104. А Карри, набравший 38 очков при 15 подборах, ухитрился реализовать восемь трехочковых и вышел на первое место в истории НБА по количеству точных дальних бросков в плей-офф, обойдя Рэя Аллена, – 386.

Рвется к чемпионству "Хьюстон", который в прошлом сезоне потрепал "Уорриорз" – в серии до семи матчей вел 3:2, но в двух последних из-за травмы не смог помочь команде Майка Д'Антони Крис Пол. Так что "Юту" они не рассматривают как опасного противника. В прошлом году во 2-м раунде плей-офф "Рокетс" разбили джазменов 4:1. Говорят, в этом сезоне Харден, Пол и Гордон могут обыграть "Джаз" всухую.

Никто не ставит на "Сан-Антонио", но тренер "Сперс" Грегг Попович возглавил список по победам в НБА за всю историю. В 1-м матче плей-офф его подопечные переиграли "Денвер" 101:96, и для 70-летнего Грегга победа стала 1413-й в НБА в качестве тренера, учитывая регулярку и плей-офф. Он обошел коуча "Атланты" Ленни Уилкенса, у которого 1412 побед.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Джеймс открыл дверь динозаврам и оленям: старт плей-офф НБА". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Павлова Елена Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.