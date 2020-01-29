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Эксперты опознали тело Коби Брайанта и еще трех жертв катастрофы

29 января, 10:27

Личность баскетболиста установили по отпечаткам пальцев

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Тело легенды НБА Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе, было опознано, сообщает офис коронера округа Лос-Анджелес. Личность 41-летнего американца удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев. Вместе с ним были установлены личности еще трех погибших: Джона Алтобелии, Сары Честер и пилота Ары Зобаяна. Эксперты продолжают работу по опознанию еще пятерых погибших, включая 13-летнюю дочь Коби Джанну. Ранее мы сообщали все подробности гибели Брайанта: причины, реакция, пророчества.

В результате крушения вертолета обломки авиасудна разбросало в радиусе двухсот метров. В настоящее время следователи проводят допросы авиадиспетчеров, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, однако расследование продлится еще несколько недель. А окончательный отчет о катастрофе следует ждать через 12-18 месяцев.

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Вертолет, на котором летел Коби Брайант и его 13-летняя дочь, потерпел крушение 26 января в городе Калабасас в Калифорнии. Все девять человек, находившиеся на борту, погибли.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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Источник: Сегодня|Спорт

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