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Еще один скандал в нашем баскетболе: "Харьковских Соколов" обвиняют в нарушении лимита на легионеров

25 октября, 21:38

Новая команда Евгения Мурзина рискует вылететь из Кубка Украины

"Соколы" под угрозой отстранения/Фото "Харьковские Соколы"

"Соколы" под угрозой отстранения/Фото "Харьковские Соколы"

И снова в украинском баскетболе назревает скандал. Вчера "Харьковские Соколы" добыли вторую победу в харьковском дерби с "Политехником" (66:53) и вышли в 1/8 финала Кубка Украины. Напомним, что первый матч завершился победой "Соколов" со счетом 72:66. Но все оказалось не так гладко для представителей Суперлиги. А ранее мы уже писали, что другом скандале в украинском баскетболе: в битве лидеров виноватыми оказались судьи.

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По окончанию игры "Политехник" подал протест, в связи с одновременным присутствием на площадке в составе "Соколов" сразу четырех легионеров, что является нарушением регламента соревнований. В матчах Суперлиги и Кубка Украины одновременно на площадке могут находиться не более трех легионеров. На данный момент клубы ожидают решение Федерации баскетбола Украины по протесту. Мы уже писали, что учить "Соколов" летать позвали экс-тренера сборной.

Смотрите отрезок встречи "Харьковские Соколы" – "Политехник", который стал поводом для протеста

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Интересно, что подобное уже случалось в розыгрыше Кубка Украины в прошлом сезоне: в ответном матче 1/4 финала. Тогда четыре легионера вышли в составе "Черкасских Мавп", которым было засчитано техническое поражение, и в Финал четырех пропустили столичный "Киев-Баскет", который тогда тренировал Евгений Мурзин. Сейчас Мурзин стоит у руля "Соколов", которые и нарушили правило. Ранее мы писали, чтоукраинское дерби в пользу Киева.

Также смотрите видео, как на проезжей части аэропорта Борисполь баскетболисты подвинули автомобиль

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