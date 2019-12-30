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"Это – супер Ди Джей": как легионер, сделавший киевлян 10-кратными, крутил сумасшедшие мячи во Франции

30 декабря, 11:49

Стефенс, который помог "Будивельнику" стать 10-кратным чемпионом Украины, выиграл конкурс слэм-данков

Ди Джей Стефенс на Матче звезд

Ди Джей Стефенс на Матче звезд

Легкий форвард "Ле-Мана" Ди Джей Стефенс, который несколько лет назад был одним из лидеров киевского "Будивельника" выиграл конкурс бросков сверху на Матче звезд чемпионата Франции. Благодаря своим шикарным высоким прыжкам 29-летний американец успевал в воздухе творить с мячом настоящие чудеса – и под ногой проносил, и вокруг себя, а затем вколачивал снаряд в кольцо.

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Напомним, что в сезоне-2016/17 Стефенс стал чемпионом Суперлиги в составе "Будивельника". В заключительном матче финала с "Химиком" он стал самым результативным игроком киевской команды, набрав 21 очко и сделав пять подборов. Этот титул стал рекордным, 10-м, для "строителей". В предыдущем сезоне Ди Джей попытался закрепиться в НБА в составе "Мемфис Гризлиз", но в результате снова вернулся в "Ле-Ман", где в основном играл после Киева.

Ди Джей Стефенс на Матче звезд

Ди Джей Стефенс на Матче звезд

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Ранее мы сообщали, что другой столичным клуб, "Киев-Баскет", проиграл "Днепру" в принципиальном матче чемпионата Украины.

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