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Евробаскет-2019: где смотреть матч Украина – Испания

27 июня, 20:34

Список трансляций поединка первого тура женского чемпионата Европы по баскетболу

Стартуем против чемпионок
Стартуем против чемпионок. Фото: Федерация баскетбола Украины

В четверг, 27 июня, в Риге стартует женский чемпионат Европы по баскетболу. В первом туре сборная Украины встретится с действующими чемпионками континента испанками. Начало матча в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на канале XSport.

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

У букмекеров фаворит поединка сборная Испании. Коэффициент на ее победу – 1.10, котировки на победу Украины – 6.00.

"Ждать можно всего, чего угодно, это же чемпионат Европы, – считает капитан сборной Украины Алина Ягупова. – Тут и сильные слабым проигрывают. Это непредсказуемо, но будем сражаться до последнего свистка. Если сравнить мою готовность сейчас с Евро-2017? Я стараюсь быть все время на балансе. Все время максимальная концентрация. Как по мне, то после всех сборов я готова сыграть на Евробаскете шесть матчей, чтобы попасть в квалификацию на Олимпиаду, но как девчонки – не знаю. Конечно, хочется на Олимпиаду. Будем надеяться на лучшее. Но в этом году очень много травм в команде – и голеностопы, и колени, и все что угодно".

Перед Евробаскетом-2019 форвард сборной Украины Олеся Малашенко рассказала сегодня – о чемпионате Европы, шутере британок, бельгийских соблазнах и жизни лягушки-путешественницы, а также раскрыла секрет татуировки: "Мой ловец снов должен вбирать негатив".

Ранее мы писали, что баскетбольный клуб "Голден Стейт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

В шестом матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стейт" со счетом – 114:110 (33:32, 27:25, 26:31, 28:22). "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.


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Тег баскетбол, женская сборная Украины по баскетболу, Евробаскет-2019

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Сегодня|Спорт

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