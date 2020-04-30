Евросезон собираются закончить в трех городах, среди которых Афины

Руководство самого престижного баскетбольного турнира, Евролиги, рассматривает возможность проведения оставшейся части сезона-2019/2020 в трех городах – Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и Каунасе (Литва). Такой информацией владеет Mundo Deportivo. Ранее мы сообщали, что в элитном клубном турнире Европы признали грубую ошибку судей.

А греческий портал Novasports отмечает, что руководство Евролиги уже связывалось с представителями "Олимпийского стадиона" в Афинах и арены "Мира и дружбы" в Пирее по поводу доступности в период с 4 по 26 июля. Однако, по предварительным оценкам, проведение оставшейся части турнира в этой стране маловероятно из-за текущей ситуации с коронавирусом. Хотя на данный момент в Греции лишь 2 576 зараженных.

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Евролига планирует определиться с судьбой сезона-2019/2020 до 24 мая. Как сообщалось ранее, наиболее вероятный сценарий – доиграть шесть туров регулярного чемпионата и провести "Финал восьми" в одном городе.

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