Фанат "Лос-Анджелес Клипперс" точным броском с центра поля сорвал большой куш

Болельщик с первого раза закинул мяч в кольцо

/ Фото: AFP

Болельщик "Лос-Анджелес Клипперс" выиграл 10 тысяч долларов за попадание с середины площадки в перерыве игры регулярного чемпионата НБА против "Майами". Фанат сообщил, что его зовут Джоуи и с первого раза забросил мяч из центрального круга "Стэйплс-центра". После этого, ему сообщили о выигрыше.

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В социальных сетях уже призывают кризисный Нью-Йорк подписать этого снайпера. Кажется, Джо будет лучшим игроком в Никс.

Ранее мы рассказывали о яркой реакции маленького фаната на встречу со своими кумирами. Милое видео было снято перед матчем команды нашего Алексея Лэня.

Недавно мы также писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер выручил болельщика своего клуба.

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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