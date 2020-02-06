Фанат "Лос-Анджелес Клипперс" точным броском с центра поля сорвал большой куш

Болельщик "Лос-Анджелес Клипперс" выиграл 10 тысяч долларов за попадание с середины площадки в перерыве игры регулярного чемпионата НБА против "Майами". Фанат сообщил, что его зовут Джоуи и с первого раза забросил мяч из центрального круга "Стэйплс-центра". После этого, ему сообщили о выигрыше.
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В социальных сетях уже призывают кризисный Нью-Йорк подписать этого снайпера. Кажется, Джо будет лучшим игроком в Никс.
Ранее мы рассказывали о яркой реакции маленького фаната на встречу со своими кумирами. Милое видео было снято перед матчем команды нашего Алексея Лэня.
Недавно мы также писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер выручил болельщика своего клуба.
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