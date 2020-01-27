Феминистки призвали не скорбеть о смерти Коби Брайанта

Коби - на табло Стейплз-Центра / Фото: Reuters

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Феминистское сообщество призвало не скорбеть о смерти легенды НБА Коби Брайанта, так как ранее он обвинялся в изнасиловании. В 2003 году баскетболист подозревался в изнасиловании 19-летней гостиничной работницы, но позже она отказалась от обвинения. Тем не менее, некоторые женщины, включая знаменитостей, жестко осуждают Брайанта.

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"Произошла ужасная трагедия, мои соболезнования семье Коби. Он был героем спорта. Но также он был насильником. Эти два факта должны сосуществовать", – написала американская актриса Эван Рейчел Вуд.

"Уверена, что он попадет в ад. Коби Брайант – насильник, и это карма. Сгори в аду. Я была консультантом в кризисном центре, когда он изнасиловал женщину. Он сделал это и избежал наказания из-за статуса. Надеюсь, сейчас у нее все хорошо", – написала одна из девушек.

Ранее мы писали, что 26 января в Калифорнии произошло крушение вертолета, на котором летел известный баскетболист Коби Брайант со своей 13-летней дочерью Джианной. Ни легенда НБА, ни остальные восемь человек на борту вертолета на выжили.

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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