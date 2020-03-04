Где смотреть матч украинской команды в четвертьфинале баскетбольного Кубка Европы

Киев-Баскет в среду примет одного из лидеров сильного чемпионата Турции

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Европы ФИБА. До стадии плей-офф в этом турнире дошла и украинская команда. Как мы сообщали, "Киев-Баскет" вышел в четвертьфинал еврокубка. Для этого подопечным латвийского тренера Айнарса Багатскиса пришлось преодолеть два групповых турнира.

В среду вице-чемпион Украины сыграет в первом матче 1/4 финала с турецкой "Каршиякой". Соперник всего три раза уступил в 21 матче сильного чемпионата Турции и занимает там второе место, опережая "Фенербахче" и "Галатасарай". Еще недавно "Каршияка" пробовала силы даже в элитной Евролиге.

Встреча начнется в столичном Дворце спорта "Меридиан" в 19:30. На украинском телевидении ее можно посмотреть в прямом эфире на канале "Oboz TV".

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Накануне наставник украинской команды поделился ожиданиями от противостояния:

"Для нас этот матч – проверка на прочность, играем с очень хорошей командой. У "Каршияки" – наибольший потенциал в нападении среди всех соперников, с кем пришлось играть в этом сезоне. Сейчас игроки получат опыт крупных матчей. Мне интересно посмотреть, на что мы способны. Считаю, за шесть месяцев сезона мы стали сильнее, отношение игроков к баскетболу стало более серьезным".

Букмекеры считают гостей из Турции – явными фаворитами. Коэффициент на их победу в Киеве – всего 1.25.

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