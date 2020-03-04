Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Где смотреть матч украинской команды в четвертьфинале баскетбольного Кубка Европы

4 марта, 12:23

Вадим Авдасев

Киев-Баскет в среду примет одного из лидеров сильного чемпионата Турции

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Кубка Европы ФИБА. До стадии плей-офф в этом турнире дошла и украинская команда. Как мы сообщали, "Киев-Баскет" вышел в четвертьфинал еврокубка. Для этого подопечным латвийского тренера Айнарса Багатскиса пришлось преодолеть два групповых турнира.

В среду вице-чемпион Украины сыграет в первом матче 1/4 финала с турецкой "Каршиякой". Соперник всего три раза уступил в 21 матче сильного чемпионата Турции и занимает там второе место, опережая "Фенербахче" и "Галатасарай". Еще недавно "Каршияка" пробовала силы даже в элитной Евролиге.

Встреча начнется в столичном Дворце спорта "Меридиан" в 19:30. На украинском телевидении ее можно посмотреть в прямом эфире на канале "Oboz TV".

Читайте, как игрок "Киев-Баскета" и американец устроили разборки в матче чемпионата Украины.

Накануне наставник украинской команды поделился ожиданиями от противостояния:

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

"Для нас этот матч – проверка на прочность, играем с очень хорошей командой. У "Каршияки" – наибольший потенциал в нападении среди всех соперников, с кем пришлось играть в этом сезоне. Сейчас игроки получат опыт крупных матчей. Мне интересно посмотреть, на что мы способны. Считаю, за шесть месяцев сезона мы стали сильнее, отношение игроков к баскетболу стало более серьезным".

Букмекеры считают гостей из Турции – явными фаворитами. Коэффициент на их победу в Киеве – всего 1.25.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

баскетбол НБА плей-офф Кубок Европы ФИБА Киев-Баскет

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Прямая трансляция церемонии прощания с легендой баскетбола Коби Брайантом
Прямая трансляция церемонии прощания с легендой баскетбола Коби БрайантомБаскетбол
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаванию
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаваниюДругие
Слезы, смех и любимая песня: как прощались с легендарным Коби Брайантом
Слезы, смех и любимая песня: как прощались с легендарным Коби БрайантомБаскетбол
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборки
Оттаскивали втроем: форвард сборной Украины и американский легионер устроили эмоциональные разборкиБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...