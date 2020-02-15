Герб Украины – на Матче всех звезд НБА: Михайлюк вышел на игру в кроссовках с тремя логотипами

Украинский баскетболист в знаменательный день вспомнил о своих корнях

Михайлюк (справа) - на Матче молодых звезд лиги / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Чикаго начался звездный уик-энд НБА. Как мы сообщали, украинец Святослав Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА. 22-летний баскетболист набрал шесть очков и сделал четыре подбора за 16 минут. Свят стал всего лишь вторым в истории нашим соотечественником после Виталия Потапенко, который появился в матче молодых звезд самой сильной лиги планеты.

Причем вышел на игру Михайлюк в патриотических кроссовках: сзади на них был герб Украины. Также вспомнил парень и клуб "Черкасские мавпы", который его воспитал, – сбоку на кроссовках хорошо заметно его эмблема.

На кроссовках нанесли логотип и университета Канзаса, за который Михайлюк отыграл четыре сезона в Студенческой лиге NCAA.

К слову, Матч всех звезд НБА установил рекорд по иностранцам. На площадку выйдут 19 легионеров из 15 стран.

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В ночь на воскресенье в Чикаго проведут конкурсы, а главная игра пройдет в ночь на понедельник по киевскому времени. Узнайте, в какой форме игроки выйдут на Матч всех звезд НБА.

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