Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Герб Украины – на Матче всех звезд НБА: Михайлюк вышел на игру в кроссовках с тремя логотипами

15 февраля, 11:01

Украинский баскетболист в знаменательный день вспомнил о своих корнях

Михайлюк (справа) - на Матче молодых звезд лиги

Михайлюк (справа) - на Матче молодых звезд лиги / Фото: Reuters

Минувшей ночью в Чикаго начался звездный уик-энд НБА. Как мы сообщали, украинец Святослав Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА. 22-летний баскетболист набрал шесть очков и сделал четыре подбора за 16 минут. Свят стал всего лишь вторым в истории нашим соотечественником после Виталия Потапенко, который появился в матче молодых звезд самой сильной лиги планеты.

Причем вышел на игру Михайлюк в патриотических кроссовках: сзади на них был герб Украины. Также вспомнил парень и клуб "Черкасские мавпы", который его воспитал, – сбоку на кроссовках хорошо заметно его эмблема.

На кроссовках нанесли логотип и университета Канзаса, за который Михайлюк отыграл четыре сезона в Студенческой лиге NCAA.

К слову, Матч всех звезд НБА установил рекорд по иностранцам. На площадку выйдут 19 легионеров из 15 стран.

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

В ночь на воскресенье в Чикаго проведут конкурсы, а главная игра пройдет в ночь на понедельник по киевскому времени. Узнайте, в какой форме игроки выйдут на Матч всех звезд НБА.

Смотрите, как Криштиану Роналду во время перелетов играет в баскетбол

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

баскетбол НБА Черкасские Мавпы Детройт Пистонс Матч всех звезд НБА Детройт Святослав Михайлюк

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мира
Звезд приодели в честь Коби: посмотрите, в какой форме выйдут лучшие баскетболисты мираБаскетбол
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта
Директора школы, назвавшей смерть Коби Брайанта "кармой", отстранили от работыБаскетбол
Церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номером
Церемонию прощания с погибшим в авиакатастрофе Коби Брайантом назначили на дату, связанную с его номеромБаскетбол
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБА
Фото – в рамочку: украинец Михайлюк снялся в фотосессии перед Матчем всех звезд НБАБаскетбол
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиков
Баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили втайне от болельщиковБаскетбол
Украинец вот-вот
Украинец вот-вот "наденет корону": стало известно, когда Лэнь дебютирует в НБА за "Сакраменто"Баскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...