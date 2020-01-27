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Гибель Коби Брайанта при крушении вертолета предрекли еще в 2012 году

27 января, 09:34

Фанат предсказал смерть баскетболиста еще восемь лет назад

Коби Брайант

Коби Брайант / Фото: Reuters

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Гибель легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта в результате крушения вертолета была предсказана одним из его многочисленных фанатов еще восемь лет назад. Напомним, что 26 января, стало известно, что Брайант в 41-летнем возрасте погиб вместе с 13-летней дочерью Джианной и еще 7 людьми из-за авиакатастрофы в Калабасасе (город в Калифорнии).

Один из фанатов Брайанта, зарегистрированный в Twitter под ником ".Noso", напомнил о своем твите, опубликованном 13 ноября 2012 года. В нем говорится, что Коби погибнет из-за крушения вертолета.

Твит уже стал вирусным и на момент публикации этой новости собрал порядка 250 тысяч отметок "Нравится" и около 140 тысяч ретвитов. Брайант часто летал на вертолете, и над этим много шутили. Видимо, предсказание ".Noso" было всего лишь неудачной и жесткой шуткой.

После того, как СМИ сообщили о гибели Брайанта, его фанат ".Noso" опубликовал серию нецензурных твитов, сокрушаясь из-за случившегося.

Кстати, установлены личности четырех человек, которые погибли с Коби Брайантом и его дочерью. Вертолет следовал на баскетбольную игру команды.

Смотрите, как фанаты почтили память Коби Брайанта:

Фанаты почтили память Коби Брайанта Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

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баскетбол авиакатастрофа НБА Коби Брайант

Источник: Сегодня|Спорт

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