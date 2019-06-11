"Голден Стейт" потерял Дюранта, но продолжил финальную серию НБА

Американский клуб в гостях обыграл "Торонто" с разницей в одно очко

Борьба под кольцом. Фото: AFP

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стейт" обыграл на выезде "Торонто" (106:105) в пятом матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Счет в противостоянии стал 3-2 в пользу канадской команды.

Самый результативный игрок встречи – разыгрывающий "Голден Стейт" Стефен Карри. Он набрал 31 очко, сделал семь передач и совершил восемь подборов. Его партнер по команде – Дрэймонд Грин – практически оформил трипл-дабл. Форвард записал на свой счет 10 очков, 10 подборов и восемь передач.

Лучшим игроком "Торонто" стал коллега Грина по амплуа Кавай Леонард. Он набрал 26 очков, а также сделал 12 подборов и шесть передач.

Впервые с 9 мая на площадке появился форвард "Голден Стейт" Кевин Дюрант, восстанавливавшийся после повреждение правой икроножной мышцы. Однако баскетболист отыграл всего 11 минут 57 секунд, набрав 11 очков и сделав два подбора. Причиной стала очередная травма, которую форвард получил во второй четверти. Дюрант не смог продолжить встречу и чуть позже покинул арену на костылях.

На матче традиционно присутствовал известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм). Компанию ему составили несколько звезд спорта. За матчем наблюдали лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки, бывший футболист сборной Франции Тьерри Анри, канадская теннисистка Эжени Бушар и действующий защитник клуба НХЛ "Нэшвилл" Пи-Кей Суббан.

Яркие фото: как "Торонто" выходил в финал плей-офф НБА:



Торонто вышел в финал НБА

"Торонто" играет в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее лучшим достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.

"Голден Стейт" пятый раз подряд вышел в финал плей-офф НБА. В трех противостояниях из четырех предыдущих клуб неизменно добивался победы, а вероятное чемпионство этого года станет третьим подряд для баскетболистов из Окленда. Единственной командой, которая оказывалась сильней, был "Кливленд". Финал 2016 года завершился его победой в семи матчах.

Шестая игра серии пройдет на площадке действующих чемпионов НБА. Встреча состоится в ночь на 14 июня.

Ранее мы писали, что легенда НБА Тони Паркер завершил карьеру игрока. С клубом "Сан-Антонио Сперс" Паркер четырежды становился чемпионом НБА

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