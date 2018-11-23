Баскетболистка Анна Ольховик: "Горького осадка нет – Украина на Евробаскете!"

Женская сборная Украины была близка, чтобы в последнем матче отбора к Евробаскету-2019 таки обыграть Испанию. По ходу четвертой четверти чемпионки Европы вели всего очко. Но ошибки в передачах и отданный подбор качнули чаши весов в сторону хозяек 84:71. Вообще из-за нехватки опытных центровых (не приехали легионеры Мазниченко, Бережинская) щит мы проиграли — 41:28 по подборам. Но со второго места в группе "сине-желтые" пробились на чемпионат Европы в Сербии и Латвии – четвертый раз кряду и девятый в истории.

"Мы ожидали от испанок агрессии со старта. Почти сдержали, но до победы дело не довели, – говорит Алина Ягупова, набравшая 28 очков при 6 подборах и 5 передачах и ставшая лучшим бомбардиром отбора (32,2 очка за матч). – Приятно, что слова не разошлись с делом. Обещала, что станем участниками Евробаскета, так и произошло".

"Были бы внимательнее, реализовали бы свой победный шанс, – добавила Анна Ольховик. – Но горького осадка нет – команда на Евробаскете!"

Испания – Украина – 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

Украина: Ягупова 28 + 6 подборов + 5 передач – 4 потери, Удоденко 12 + 6 подборов + 6 передач, Мосс 7 + 6 подборов, Ольховик 3, Науменко 2 + 5 подборов – старт, Радулович 17 + Белоцерковская 2, Самбурская 0, Уро-Ниле 0