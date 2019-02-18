"Группа смерти" и Россия: Украина узнала соперников на ЧМ по баскетболу 3x3
Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня
Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку участников чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года. От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды будут играть на групповом этапе против россиян.
Мужская сборная Украины будет играть в группе B против Эстонии, Монголии, России и одного из победителей квалификации.
Наша женская сборная в группе D сыграет против Италии, Индонезии, России и одного из победителей квалификации. Отметим, что наши девушки попали в так называемую "группу смерти" – Италия является действующим чемпионом мира, а Россия – вице-чемпион.
Украина – одна из мировых лидеров баскетбола 3х3. В 2012-м мужчины на мире завоевали бронзовые медали, а женщины – вице-чемпионки 2016 года и 3 место в 2017-м.
Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня.
Ранее капитан мужской сборной Александр Сидорук рассказал о специфике мини-баскетбола и Юношеских Олимпийских играх: "В 3х3 могут и по зубам дать".
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