"Группа смерти" и Россия: Украина узнала соперников на ЧМ по баскетболу 3x3

Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня

Фото: Федерация баскетбола Украины

"Группа смерти" и Россия: Украина узнала соперников на ЧМ по баскетболу 3x3 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aee/7b9/5c6aee7b982b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aee/7b9/5c6aee7b982b8.jpg 2019-02-18T19:43:00+02:00 Баскетбол Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня

Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку участников чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года. От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды будут играть на групповом этапе против россиян.

Мужская сборная Украины будет играть в группе B против Эстонии, Монголии, России и одного из победителей квалификации.

Наша женская сборная в группе D сыграет против Италии, Индонезии, России и одного из победителей квалификации. Отметим, что наши девушки попали в так называемую "группу смерти" – Италия является действующим чемпионом мира, а Россия – вице-чемпион.

Украина – одна из мировых лидеров баскетбола 3х3. В 2012-м мужчины на мире завоевали бронзовые медали, а женщины – вице-чемпионки 2016 года и 3 место в 2017-м.

Финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме с 18 по 23 июня.

Ранее капитан мужской сборной Александр Сидорук рассказал о специфике мини-баскетбола и Юношеских Олимпийских играх: "В 3х3 могут и по зубам дать".

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Источники: Федерация баскетбола Украины , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.