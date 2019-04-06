"Химик" и "Киев-Баскет" с побед начали полуфинальную серию чемпионата Украины

Победитель регулярного чемпионата Суперлиги проиграл на своей площадке

Матч в Южном выиграл "Химик". Фото: Федерация баскетбола Украины

"Химик" и "Киев-Баскет" с побед начали полуфинальную серию чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/8cd/df4/5ca8cddf4bb12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/8cd/df4/5ca8cddf4bb12.jpg 2019-04-06T18:56:00+03:00 Баскетбол Победитель регулярного чемпионата Суперлиги проиграл на своей площадке

В плей-офф чемпионата Украины по баскетболу сыграны первые поединки полуфинальных серий. Сегодня в Южном встречались "Химик" и "Днепр". Почти в каждой четверти хозяева площадки чуть лучше выглядели гостей, постепенно наращивая преимущество. В итоге, южненцы выиграли с разницей в десять мячей.

"Химик" – "Днепр" – 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:24)

"Химик": Эдвин (24), Сидоров (20), Джонс (17)...

"Днепр": Мишула (24), Шундель (11), Фесенко (11)...

Счет в серии – 1:0

Второй матч 1/2 финала пройдет 8 апреля в Южном.

Во втором полуфинале победитель регулярного чемпионата БК "Запорожье" уступил дома столичным гостям.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" – 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

"Запорожье": Трент (19), Холтон (18), Хилл (16)...

"Киев-Баскет": Петров (28), Нванкво (11), Луценко (10)...

Счет в серии – 0:1.

Второй матч 1/2 финала пройдет 7 апреля в Запорожье.

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