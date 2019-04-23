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"Химик" выиграл второй матч финала Суперлиги

Сегодня, 10:00

В битве за бронзовые медали чемпионата Украины – ничья

"Химик" дома добыл вторую победу над столичными гостями
"Химик" дома добыл вторую победу над столичными гостями. Фото: Федерация баскетбола Украины

"Днепр" отошел от неудачи в полуфинале Суперлиги и сравнял счет в бронзовой серии с "Запорожьем" – 1:1, вырвав победу – 81:73.

В пользу днепрян сыграла лучшая реализация дальних, а 6 трех и 24 очка на счету Мишулы. У хозяев 22 очка набрал Шевченко. Коуч "Днепра" Журавлев: "План повесил такой же, как и на первую игру. Но с условием, что сегодня его нужно выполнить. Приятно, что ребята переступили через себя – мы очень мало в сезоне выиграли на выезде". Тренер запорожан Плеханов: "Мы не горели и не каждый нашел свое место на площадке". 

После разноса от "Химика" на старте финала во втором поединке проснулся "Киев-Баскет". После третьей четверти команда Мурзина вела – 66:55, но на старте четвертой "Химик" догнал киевлян, и концовка превратилась в качели. Ключевым игроком стал Джонс (25 очков+15 подборов), действовавший незамысловато, но надежно. В итоге дело дошло до овертайма, где все решила командная работа южненцев – 92:87. Победить хозяевам не помешал даже проигранный подбор 39:47. При этом 19 отскоков собрал экс-игрок "Химика" Петров, добавив к ним 23 очка. Но у хозяев всего 6 потерь, а у гостей – 12. "Химик" ведет в финале – 2:0 и 25-го в Киеве может оформить чемпионство.

Как сообщалось ранее, Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

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Тег БК Химик, БК Днепр, баскетбольная Суперлига, БК Запорожье, Киев-Баскет

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АВТОР:

Павлова Елена

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