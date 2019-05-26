"Хищники" из Торонто впервые в истории вышли в финал НБА

"Торонто" выиграл полуфинальную серию у "Милуоки" и впервые вышел в финал плей-офф НБА, где сыграет с "Голден Стейт"

Торонто вышел в финал НБА

"Торонто Рэпторс" одержал победу в серии над "Милоуки Бакс" и вышел в финал плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Шестая встреча серии, прошедшая в субботу в Торонто, завершилась со счетом 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18). В составе победителей дабл-дабл оформил Кавай Ленард (27 очков, 17 подборов). У "Бакс" дабл-даблом отметился Яннис Адетокумбо (21 очко, 11 подборов). Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Торонто".

Соперником "Рэпторс" по финальной серии станет "Голден Стейт Уорриорз". Канадский клуб прежде никогда не играл в финале плей-офф НБА, а "воины" в четырех предыдущих сезонах трижды становились чемпионами. Первый матч финальной серии пройдет 31 мая в Торонто.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс не попал в символическую сборную сезона. Нападающий "Лос-Анджелес Лейкерс" впервые за много лет не попал в первую сборную сезона в НБА, он оказался во второй пятерке.

Отметим, что Леброн Джеймс занимает пятое место в рейтинге ТОП-20 спортсменов по подписчикам в Instagram. Знаменитого баскетболиста опережают только четверо футболистов – Криштиану Роналду, Лео Месси, Неймар и Дэвид Бекхэм.

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