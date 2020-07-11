Хитрый трюк с отскоком от потолка: новичок года зажигает на тренировках после карантина

Словенский вундеркинд уже установил ни один рекорд в НБА

Словенский вундеркинд, разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич зажигает во время тренировок в Орландо, где в последний день июля продолжится сезон НБА, прерванный из-за пандемии коронавируса. В этот раз во время работы с партнерами он забросил в кольцо уникальный мяч с отскоком от потолка. Ведь на большой арене повторить такой трюк – невозможно. Ранее мы сообщали, что украинского центрового НБА не допускают в лагерь команды.

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Смотрите хитрый бросок Дончича в зале во Флориде, который выложили в Twitter Bleacher Report. При этом баскетболисты "Далласа" находились на площадке без масок. Мы также писали, что одного из лучших игроков НБА на карантине сравнили с порнозвездой.

Напомним, что "Даллас Маверикс" будет участвовать в продолжении сезона, который был прерван из-за коронавируса. На момент приостановки чемпионата команда занимала седьмое место в Западной конференции с 40 победами и 27 поражениями. А 21-летний Дончич является лучшим новичком НБА, а также признавался MVP Финала четырех Евролиги и лучшим игроком чемпионата Испании во время выступления в "Реале".

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Напомним, что НБА вернется после карантина 31 июля в Орландо. Все матчи пройдут в одном городе. В рестарте примут участие 22 клуба, 13 команд будут представлять Западную конференцию, а 9 – Восточную. Все матчи пройдут без зрителей.

Мы также сообщали, что с формы игроков НБА убирают фамилии. Национальная ассоциация представила список надписей, которыми баскетболисты могут заменить имена на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. Лига и профсоюз разрешили игрокам писать вместо фамилий заявление о расовой и социальной справедливости.

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