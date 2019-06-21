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Хлопнули дверью: украинки разгромили Индонезию в последнем матче на ЧМ по баскетболу

21 июня, 14:13

Наши девушки не смогли выйти из группы, одержав только одну победу на турнире

Фото: Федерация баскетбола Украины

Женская сборная Украины провела заключительный матч группового раунда чемпионата мира по баскетболу 3х3. Команда Владимира Холопова уверенно победила сборную Индонезии, выиграв матч со счетом 22:5. После четырех сыгранных поединков в активе нашей команды одна победа, которой не хватило для выхода в плей-офф мирового первенства. В предыдущих матчах наши девушки уступили Италии, России и Новой Зеландии.

Украина – Индонезия – 22:5
Украина: Спитковська – 8, Мазниченко – 7, Филевич – 5, Цюбик – 2

В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:

Ранее мы писали, что украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу. Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию.

Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.

Напомним, что Зайон Уильямсон выбран под первым номером драфта НБА. Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА.

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Тег чемпионат мира, баскетбол 3 на 3, женская сборная Украины по баскетболу 3х3

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Источник:

Федерация баскетбола Украины

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