Хлопнули дверью: украинки разгромили Индонезию в последнем матче на ЧМ по баскетболу
Наши девушки не смогли выйти из группы, одержав только одну победу на турнире
Женская сборная Украины провела заключительный матч группового раунда чемпионата мира по баскетболу 3х3. Команда Владимира Холопова уверенно победила сборную Индонезии, выиграв матч со счетом 22:5. После четырех сыгранных поединков в активе нашей команды одна победа, которой не хватило для выхода в плей-офф мирового первенства. В предыдущих матчах наши девушки уступили Италии, России и Новой Зеландии.
Украина – Индонезия – 22:5
Украина: Спитковська – 8, Мазниченко – 7, Филевич – 5, Цюбик – 2
В 2016 году наши девушки завоевали на чемпионате мира 3х3 серебряные медали:
Ранее мы писали, что украинские баскетболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу. Наша команда в драматичном поединке в овертайме обыграла Монголию.
Ранее мы писали, что Испанские баскетболисты Марк и Пау Газоли добились уникального достижения. Они стали первыми братьями, которые выигрывали чемпионство в Национальной баскетбольной ассоциации.
Напомним, что Зайон Уильямсон выбран под первым номером драфта НБА. Руи Хачимура стал первым японским игроком, выбранным в первом раунде драфта НБА.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Хлопнули дверью: украинки разгромили Индонезию в последнем матче на ЧМ по баскетболу". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Определились все участники 1/8 финала женского чемпионата мира
Финальная игра чемпионата мира запланирована на 7 июля
Украинская тройка обыграла Эстонию на чемпионате мира по баскетболу
В заключительном матче группового этапа наша команда встретится с Монголией
Скандал с VAR, дубль англичанки и покер австралийки: третий тур на женском чемпионате мира
Сборная Шотландии выигрывала у Аргентины со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка, но умудрилась упустить победу и место в плей-офф
Футболистка Марта побила рекорд Мирослава Клозе по голам на чемпионатах мира
Нападающая сборной Бразилии побила рекорд знаменитого немца