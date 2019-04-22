Холодный душ после ямы и игра амбиций: обзор медальных заруб в баскетбольной Суперлиге

"Химик" ведет в чемпионской серии с "Киев-Баскетом", а "Запорожье" лидирует в борьбе за "бронзу"

Фото: БК "Химик"

Финальная заруба началась. В мужской баскетбольной Суперлиге Украины отыграли первые матчи плей-офф – в финальной серии и в борьбе за третье место. Оба фаворита стартовали с уверенным отрывом.

В битве за чемпионство "Химик", в прошлом сезоне финишировавший на третьей строчке, на домашней арене повел в борьбе с "Киев-Баскетом" – 88:70. Самым результативным оказался форвард южненцев Сергей Павлов – 19 очков, у столичных же максимум – 13 очков Арона Нванкво.

Фото – официальный сайт БК "Химик"

"Мы играли очень плохо, – был недоволен тренер киевлян Евгений Мурзин. – В первую очередь плохо сыграли в защите. Пробовали несколько ее видов, но ни одна не работала. Могу сказать только одно: сегодня не было команды, только набор игроков с амбициями, которые хотели что-то доказать. Они уже доказали: попали в финальную часть Суперлиги. Здесь надо собраться и играть вместе". "Сейчас нужно эту игру проанализировать, готовиться к следующей и думать только о том, что счет в серии 0:0, – напомнил коуч "Химика" Виталий Степановский. – Нужно минимизировать глупые ошибки и не давать "Киев-Баскету" набирать легкие очки. Поговорили в раздевалке о том, что нельзя допускать расслабленности и недооценки. О какой недооценке можно говорить в финале, если "Киев-Баскет" – отличная команда с суперростером?".

Фото – официальный сайт БК "Химик"

В "бронзовом" же противостоянии вперед вышел победитель регулярки "Запорожье", обыгравший дома обладателя Кубка "Днепр", – 110:86. Здесь с результативностью было получше, чем у финалистов: особенно разгулялся защитник запорожцев Майкл Холтон, набравший 37 очков и забросивший восемь трех. Пока что результат американца лучший в плей-офф этого сезона. 20 очков – у днепрянина Анатолия Шунделя.

"Нужно холодный душ принять и готовиться к следующий игре", – подытожил нападающий "Днепра" Дмитрий Глебов. Коуч Денис Журавлев был категоричен: "Начали безобразно. Видно, что команда еще не может оправиться после поражения в Южном. Плохо, что мы не хотим выигрывать каждую встречу, а только ту, которая стоит золотых медалей или какого-то титула". Преимущество во времени ометил и наставник "Запорожья" Валерий Плеханов: "Мы воспользовались тем, что у "Днепра" было на три дня меньше на подготовку. Если бы они играли с нами, которыми мы были три дня назад, игра была бы абсолютно равной. Воспользовались психологической ямой, в которую и они, и мы попали после поражения в полуфинале. Мы взяли только один домашний матч – это пока ни о чем".

Серии длятся до трех побед. Второй матч команды проведут сегодня, а 25 апреля переедут в Киев и Днепр.

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