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Холодный душ после ямы и игра амбиций: обзор медальных заруб в баскетбольной Суперлиге

Сегодня, 13:32

"Химик" ведет в чемпионской серии с "Киев-Баскетом", а "Запорожье" лидирует в борьбе за "бронзу"

Фото: БК "Химик"

Финальная заруба началась. В мужской баскетбольной Суперлиге Украины отыграли первые матчи плей-офф – в финальной серии и в борьбе за третье место. Оба фаворита стартовали с уверенным отрывом.

В битве за чемпионство "Химик", в прошлом сезоне финишировавший на третьей строчке, на домашней арене повел в борьбе с "Киев-Баскетом" – 88:70. Самым результативным оказался форвард южненцев Сергей Павлов – 19 очков, у столичных же максимум – 13 очков Арона Нванкво.

Фото – официальный сайт БК "Химик"

"Мы играли очень плохо, – был недоволен тренер киевлян Евгений Мурзин. – В первую очередь плохо сыграли в защите. Пробовали несколько ее видов, но ни одна не работала. Могу сказать только одно: сегодня не было команды, только набор игроков с амбициями, которые хотели что-то доказать. Они уже доказали: попали в финальную часть Суперлиги. Здесь надо собраться и играть вместе". "Сейчас нужно эту игру проанализировать, готовиться к следующей и думать только о том, что счет в серии 0:0, – напомнил коуч "Химика" Виталий Степановский. – Нужно минимизировать глупые ошибки и не давать "Киев-Баскету" набирать легкие очки. Поговорили в раздевалке о том, что нельзя допускать расслабленности и недооценки. О какой недооценке можно говорить в финале, если "Киев-Баскет" – отличная команда с суперростером?".

Фото – официальный сайт БК "Химик"

В "бронзовом" же противостоянии вперед вышел победитель регулярки "Запорожье", обыгравший дома обладателя Кубка "Днепр", – 110:86. Здесь с результативностью было получше, чем у финалистов: особенно разгулялся защитник запорожцев Майкл Холтон, набравший 37 очков и забросивший восемь трех. Пока что результат американца лучший в плей-офф этого сезона. 20 очков – у днепрянина Анатолия Шунделя.

"Нужно холодный душ принять и готовиться к следующий игре", – подытожил нападающий "Днепра" Дмитрий Глебов. Коуч Денис Журавлев был категоричен: "Начали безобразно. Видно, что команда еще не может оправиться после поражения в Южном. Плохо, что мы не хотим выигрывать каждую встречу, а только ту, которая стоит золотых медалей или какого-то титула". Преимущество во времени ометил и наставник "Запорожья" Валерий Плеханов: "Мы воспользовались тем, что у "Днепра" было на три дня меньше на подготовку. Если бы они играли с нами, которыми мы были три дня назад, игра была бы абсолютно равной. Воспользовались психологической ямой, в которую и они, и мы попали после поражения в полуфинале. Мы взяли только один домашний матч – это пока ни о чем".

Серии длятся до трех побед. Второй матч команды проведут сегодня, а 25 апреля переедут в Киев и Днепр.

Как сообщалось ранее, Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу. Наша страна планирует провести женское континентальное первенство совместно со Швецией.

Также сообщалось, что украинец Алекс Лэнь показал, за что ему платят 4 миллиона долларов. Наш центровой "Атланты" в победной игре с "Новым Орлеаном" повторил свое достижение по трехочковым броскам.

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Тег Химик, баскетбол, БК Запорожье, чемпионат Украины по баскетболу, Киев-Баскет

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АВТОР:

Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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