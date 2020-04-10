Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости баскетбола

Хотя бы так поиграют: украинские сборники примут участие в турнире по киберспорту

10 апреля, 22:26

Вадим Авдасев

Сразу 12 профессиональных баскетболистов попробуют свои силы на Play Station

Пока практически все спортивные соревнования в мире заморожены, некоторые атлеты находят себе утешение в компьютерных играх. И хотя киберспорт – совсем не похож на настоящий спорт, определенные подобные эмоции игрокам он приносит. Федерация баскетбола Украины решила организовать турнир по игре NBA 2K20 на Play Station 4, в который привлекла профессиональных игроков. К слову, украинский баскетболист выиграл регулярный чемпионат Тайваня.

В турнире по киберспорту сыграют баскетболисты сборной Украины: Артем Пустовой из "Барселоны" и Александр Липовый из греческого "Промитеаса", Вячеслав Петров из "Киев-Баскета" и Александр Кобец из "Черкасских мавп". Кроме того, подключатся Максим Закурдаев и Иссуф Санон из "Днепра", Вадим Прокопенко и Роман Новиков ("Одесса"), Игорь Бояркин ("Харьковские соколы"), Александр Антипов ("Прометей"), Юрий Кондраков ("Киев-Баскет"), Андрей Кожемякин ("Запорожье"). Ровно дюжина – полноценная заявка на баскетбольный матч.

Читайте, как Зинченко вывел Украину в полуфинал виртуального Евро-2020.

Реклама

Стартует виртуальная Суперлига 17 апреля, а завершится финалом 28 апреля. Интересно, что за всеми матчами будут следить комментаторы, а смотреть их можно на сайте ФБУ.

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Смотрите, как сборная Украины побеждала Португалию в отборе на чемпионат Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин баскетбол сборная Украины по баскетболу киберспорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Привезли коронавирус из Москвы": в клубе украинки выдвинули серьезное обвинениеБаскетбол
"Запрещено собираться более 10 человек": украинский защитник сходил с ума в изоляции в ДетройтеБаскетбол
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка
Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-ЙоркаХоккей
Капитан
Капитан "Крюк", который бил Брюса Ли: 51 год назад в НБА пришел величайший очкарик Абдул-ДжаббарБаскетбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...