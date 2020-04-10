Хотя бы так поиграют: украинские сборники примут участие в турнире по киберспорту

Пока практически все спортивные соревнования в мире заморожены, некоторые атлеты находят себе утешение в компьютерных играх. И хотя киберспорт – совсем не похож на настоящий спорт, определенные подобные эмоции игрокам он приносит. Федерация баскетбола Украины решила организовать турнир по игре NBA 2K20 на Play Station 4, в который привлекла профессиональных игроков. К слову, украинский баскетболист выиграл регулярный чемпионат Тайваня.

В турнире по киберспорту сыграют баскетболисты сборной Украины: Артем Пустовой из "Барселоны" и Александр Липовый из греческого "Промитеаса", Вячеслав Петров из "Киев-Баскета" и Александр Кобец из "Черкасских мавп". Кроме того, подключатся Максим Закурдаев и Иссуф Санон из "Днепра", Вадим Прокопенко и Роман Новиков ("Одесса"), Игорь Бояркин ("Харьковские соколы"), Александр Антипов ("Прометей"), Юрий Кондраков ("Киев-Баскет"), Андрей Кожемякин ("Запорожье"). Ровно дюжина – полноценная заявка на баскетбольный матч.

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Стартует виртуальная Суперлига 17 апреля, а завершится финалом 28 апреля. Интересно, что за всеми матчами будут следить комментаторы, а смотреть их можно на сайте ФБУ.

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