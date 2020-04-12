Хозяин известного баскетбольного клуба уволил 45 тысяч человек из-за пандемии: "Я сделал это ради их же блага"

Владелец американского баскетбольного клуба "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта признался, что уволил 45 тысяч человек за время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако, по его словам, он сделал это ради их же блага. Ранее мы писали, что из-за COVID-19 под угрозой миллионые зарплаты украинцев в НБА.

"Я пережил кризисы 1987, 2000 и 2008 годов. Сокращая людей, ты делаешь им одолжение, потому что сначала они получат пособие по сокращению, а затем становятся первыми в очереди из безработных. Я научился этому трюку много лет назад. Экономическая ситуация не оставила мне выбора. Нам всем приходится сокращать персонал в течение года. Но тут приходится закрывать целый бизнес. У тебя есть парки развлечений, рестораны, баскетбольный клуб, казино, и все они в итоге закрыты. Фантастика. Людям трудно понять, что мы оплачиваем вчерашние счета сегодняшними средствами. И если нас закрыли хотя бы на двое суток, я по-прежнему должен выплачивать зарплаты и пособия по сокращению, в моем случае – это $ 100 млн. Мои общие расходы на зарплату работников – $1,5 млрд", – говорит хозяин "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта.

Хозяин "Хьюстон Рокетс" Тильман Фертитта / Фото: Getty Images

Читайте также: Украинский игрок НБА Михайлюк может получить гражданство США: названо главное условие

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Ранее мы писали, что игрок НБА намерен стать президентом футбольного клуба. Бывший разыгрывающий "Сан-Антонио" и сборной Франции Тони Паркер согласен занять пост босса "Лиона".

Смотрите, как сборная Украины стала вице-чемпионом мира по баскетболу

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама