И только "Реал" был сильнее: украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании

"Уникаха" Владимира Геруна выиграла в полуфинале, но уступила в решающем матче

Владимир Герун / Фото: Facebook

Украинский баскетболист Владимир Герун стал финалистом Кубка Испании. В эти выходные его "Уникаха" приняла участие в "Финале четырех" турнира. В субботу команда из Малаги сокрушила в полуфинале "Андорру" (92:59), но сегодня уступила по всем статьям в главном поединке мадридскому "Реалу". К слову, читайте, как Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА.

Форвард сборной Украины сыграл и в полуфинальной встрече, и в финальном противостоянии. В каждом из матчей Герун набирал по четыре очка. В воскресенье он вышел в составе "Уникахи" с первых минут и даже выиграл для команды стартовый спорный мяч. Однако игра у "зеленых" не пошла и они сдались "Реалу" со счетом 68:95. Смотрите видеообзор финала.

Реклама

Напомним, на ближайшей неделе сборная Украины проведет два матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года – с Австрией в гостях и с Венгрией дома, в Запорожье. Герун должен появиться в расположении национальной команды.

Читайте, как Михайлюк вышел на Матч звезд НБА в кроссовках с гербом Украины.

Смотрите, как сборная Украины обыграла Португалию в отборе на Евробаскет-2021

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама