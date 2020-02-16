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И только "Реал" был сильнее: украинский баскетболист дошел до финала Кубка Испании

16 февраля, 23:00

"Уникаха" Владимира Геруна выиграла в полуфинале, но уступила в решающем матче

Владимир Герун

Владимир Герун / Фото: Facebook

Украинский баскетболист Владимир Герун стал финалистом Кубка Испании. В эти выходные его "Уникаха" приняла участие в "Финале четырех" турнира. В субботу команда из Малаги сокрушила в полуфинале "Андорру" (92:59), но сегодня уступила по всем статьям в главном поединке мадридскому "Реалу". К слову, читайте, как Михайлюк сыграл в Матче восходящих звезд НБА.

Форвард сборной Украины сыграл и в полуфинальной встрече, и в финальном противостоянии. В каждом из матчей Герун набирал по четыре очка. В воскресенье он вышел в составе "Уникахи" с первых минут и даже выиграл для команды стартовый спорный мяч. Однако игра у "зеленых" не пошла и они сдались "Реалу" со счетом 68:95. Смотрите видеообзор финала.

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Напомним, на ближайшей неделе сборная Украины проведет два матча квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года – с Австрией в гостях и с Венгрией дома, в Запорожье. Герун должен появиться в расположении национальной команды.

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