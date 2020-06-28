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"Игра закончена": легендарный великан Шакил О'Нил оторвал кольцо, играя в баскетбол

28 июня, 17:49

Олег Люлька Олег Люлька

"Большой папочка", который весит почти 150 килограммов, продемонстрировал всю свою мощь

Известный экс-баскетболист, а ныне эксперт на телевидении Шакил О'Нил, показал, что не растерял навыков забивать данки. Шакил поучаствовал в игре с бросками сверху под названием HORSE с известным представителем лиги американского футбола НФЛ Робом Гронковски. Однако не обошлось без казуса. Набросив мяч на щит и попытавшись забить с отскока, О'Нил, который весит почти 150 килограммов, оторвал кольцо. Напомним, ранее на Шакила О'Нила поднял руку боец UFC.

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Событие с оторванным Шаком баскетбольным кольцом вызвало смех у окружающих и возгласы "игра окончена". Соответствующее видео можно посмотреть на странице SportsCenter в Twitter.

Отметим, что 48-летний Шакил О'Нил по прозвищу "Большой папочка" – один из самых выдающихся центровых в истории НБА. За годы выступлений в лиге он завоевал четыре титула чемпиона, становился MVP сезона, трижды – MVP финала НБА, пятнадцать раз участвовал в Матче всех звезд. Также Шакил занимает восьмое место в списке самых результативных баскетболистов лиги.

Шакил О'Нил
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Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что Шакил О'Нил хочет избавиться от шикарного особняка в Калифорнии. Дом находится в закрытом сообществе в 56 км от Лос-Анджелеса. Шак намерен выручить за него 2,5 миллиона долларов.

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баскетбол НБА баскетболист Шакил О’Нил слэм-данк

Источник: Championat.ru

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